Премьер Чехии отказался считать взрывы во Врбетице терроризмом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался считать взрывы на складе боеприпасов во Врбетице актом государственного терроризма. Его слова приводит издание Denik N.
Чешский премьер подчеркнул, что, по имеющимся у него данным, речь идет о нападении на товар болгарского бизнесмена. «Россия не нападала на Чехию», — отметил Бабиш.
18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.
Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.