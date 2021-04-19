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Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса

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Фото: Manaure Quintero / Reuters

Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Об этом заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, его слова приводит издание Lidovky.cz.

Гамачек согласился с утверждением советника президента Чехии Романа Примулы о том, что в стране более не стоит вопрос применения российского препарата. «Единственная опция — сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств)», — заявил чиновник.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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