Критиковавшего «Спутник V» министра отправили в отставку

Главу МИД Чехии Томаша Петршичека, критиковавшего использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» до одобрения европейским регулятором, отправили в отставку. Об этом сообщает Radio Prague.

Сообщается, что решение об отставке Петршичека было принято по просьбе вице-премьера Чехии Яна Гамачека. Он же будет временно выполнять функции главы МИД до тех пор, пока не найдется новый министр. Сообщается, что должность предложили министру культуры Любомиру Заоралеку. Чиновник уже возглавлял МИД с 2014 по 2017 год.

Издание Seznam Zpravy ранее сообщало, что президент Чехии Милош Земан уже давно хотел сменить министра иностранных дел из-за существенных разногласий. Помимо вопроса применения не одобренных в ЕС вакцин, Земана не устраивала позиция Петршичека касательно тендера на строительство энергоблока на АЭС «Дукованы».

Российский препарат «Спутник V» разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.