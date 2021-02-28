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Чехия закупит у России вакцину от коронавируса

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Милош Земан
Милош Земан
Фото: Ondrej Deml / Reuters

Чехия закупит у России вакцину от коронавируса «Спутник V», соответствующее обращение уже направлено в Москву чешскими властями. Об этом сообщил президент республики Милош Земан, его слова передает CNN Prima News.

Отмечается, что письмо на имя президента России Владимира Путины было отправлено Земаном по согласованию с премьер-министром страны Андреем Бабишем. «Если я правильно проинформирован, этот запрос будет удовлетворен», — заявил глава республики.

Ранее Бабиш выразил надежду на то, то российскую вакцину одобрят в Евросоюзе. Он также рассказал, что многие граждане страны обращаются к нему с идеей о закупке «Спутника V».

В настоящее время в Чехии одобрены препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Прививки уже сделали 644 тысячи человек.

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