Президент Чехии поддержал использование «Спутника V»

Президент Чехии Милош Земан допустил использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал в эфире радио Frekvence 1.

Чешский глава государства подчеркнул, что всегда руководствуется мнениями экспертов. Так, бывший глава минздрава страны профессор Роман Примула рекомендовал к использованию российскую вакцину. Также «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии, напомнил Земан.

«Я не имею вообще ничего против того, если специалисты решат, чтобы этот препарат был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, чем чтобы люди умирали из-за недостатка вакцин», — добавил президент Чехии. По словам Земана, ежедневно коронавирус уносит жизни 150 жителей страны, что равно населению одной чешской или моравской деревни.

Чешский лидер отметил, что при необходимости может обратиться к России с просьбой о помощи.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. В начале декабря 2020-го в России началась вакцинация от COVID-19.

12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.