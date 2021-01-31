Президент Чехии раскритиковал Навального и назвал происходящее балаганом

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией —ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) за националистические взгляды. Об этом он заявил в эфире радиостанции Frekvence 1.

По данным чешского лидера, российский оппозиционер поддерживал «аннексию» Крыма и сталинские депортации, например, чеченцев, а также участвовал в целом ряде националистических шествий. «Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима [президента России Владимира] Путина. Он лишь только против Путина», — объяснил Земан.

Глава государства подчеркнул, что эти понятия составляют «чертовски большую разницу». Он добавил, что считает ситуацию с Навальным балаганом.

В сентябре 2020-го Земан удивился попыткам западных стран связать строительство «Северного потока-2» с отравлением Навального. По его словам, ничего общего у данного инцидента с газопроводом нет. «Германия и Россия договорились о его сооружении, это в интересах обеих стран», — сказал он. Также Земан отметил, что произошедшее должно быть тщательно объяснено.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Иностранные врачи заявили, что обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.