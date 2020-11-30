Президент Чехии рассказал о действующих в стране российских шпионах

Чешский президент Милош Земан потребовал от местной контрразведки — Службы безопасности и информации (СБИ) — найти в стране российских шпионов. Об этом пишет «Чешское радио» со ссылкой на высокопоставленные источники.

Земан потребовал рассказать ему, какие операции в Чехии проводят российские спецслужбы, и какую угрозу это представляет для страны. Он также захотел узнать информацию о том, кто сотрудничает с этими людьми и какие данные им передает. Лидер страны считает, что СБИ может также найти подтверждения работы людей, связанных с Москвой, по отмыванию денег.

Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек заявил, что не знает об этих поручениях, отмечает РИА Новости. Он добавил, что глава Чехии имеет право требовать любую информацию у местных спецслужб. Эксперты, опрошенные РИА Новости, усомнились в возможности подготовки документов такого рода.

В 2018 году сообщалось, что Чехия раскрыла и ликвидировала разведывательную сеть одной из российских спецслужб. Президент Чехии Милош Земан тогда раскритиковал ежегодный доклад контрразведки. Он заявил, что в открытой части ведомство пишет о множестве российских и китайских шпионов, в то же время в закрытой об этом не сообщалось ни разу за шесть лет. Москва опровергла данные о сети шпионов.

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