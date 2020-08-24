Посольство России в Австрии отреагировало на высылку дипломата

Посольство России в Австрии возмущено высылкой дипломата по требованию Вены. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что представители Москвы считают принятое решение ущербным для межгосударственных отношений. «Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — отреагировали на действия Вены в посольстве.

Ранее 24 августа стало известно, что в Австрии приняли решение выслать российского дипломата, деятельность которого якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Известно, что его могли выслать после того, как выяснилось, что он несколько лет курировал местного жителя, который якобы шпионил в пользу России.

19 августа российского дипломата выслала Норвегия. Это случилось на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы.