Появились подробности высылки российского дипломата из Австрии

Российского дипломата могли выслать из Австрии после того, как выяснилось, что он несколько лет курировал австрийца, который якобы шпионил в пользу России. Подробности инцидента появились в издании Kronen Zeitung.

По крайне мере, такие данные задержанный гражданин Австрии рассказал в ходе судебного заседания. Известно, что австриец работал в экономической сфере.

Имя российского дипломата не разглашается, показания он давать отказался, сославшись на дипломатический иммунитет. До 1 сентября он должен покинуть Австрию.

О высылке российского дипломата стало известно 24 августа. В Вене считают, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.