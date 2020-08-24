Австрия выслала российского дипломата

Власти Австрии приняли решение выслать российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В Вене считают, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

По информации газеты Kronen Zeitung, российский дипломат якобы занимался промышленным шпионажем при участии гражданина Австрии.

19 августа российского дипломата выслала Норвегия. Это случилось на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы.

Днями ранее норвежские СМИ сообщили о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. Он не признает вину и требует освободить его из-под стражи.