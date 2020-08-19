Норвегия выслала российского дипломата на фоне шпионского скандала

Норвегия выслала российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел королевства, передает ТАСС.

Дипломата из России объявили персоной нон грата. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — говорится в сообщении. О высылке доложено российскому послу.

17 августа норвежские СМИ сообщили о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. Он не признает вину и требует освободить его из-под стражи.

Как писало издание Upstream, задержанному 50 лет, он работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». Мужчина трудился над проектом 3D-печати в компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов.