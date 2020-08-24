В Совфеде отреагировали на высылку российского дипломата из Австрии

В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из Австрии — это недоразумение. Так на инцидент отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости в понедельник, 24 августа.

Сенатор выразил надежду на то, что скоро ситуация разрешится, а также напомнил о «хороших, крепких» отношениях между странами. Он назвал плохой тенденцией ряд подобных инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран.

«Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией», — заключил сенатор.

Ранее в понедельник стало известно, что в Вене приняли решение выслать российского дипломата, деятельность которого якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. По информации газеты Kronen Zeitung, российского гражданина подозревают в промышленном шпионаже.

19 августа российского дипломата выслала Норвегия. Это случилось на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы.