Россия вышлет австрийского дипломата

Россия объявила персоной нон грата дипломата из Австрии, таким образом зеркально ответив на высылку российского дипломата, о которой стало известно ранее. Об этом австрийскому послу Йоханнесу Айгнеру заявили в МИД России, сообщает сайт ведомства.

Эту ответную меру России назвали основанной на принципе взаимности.

«Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики», — сказано в публикации о вызове Айгнера в министерство.

Ранее 24 августа стало известно, что в Австрии приняли решение выслать российского дипломата. Известно, что его обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях: выяснилось, что он якобы несколько лет курировал местного жителя, который, как утверждается, шпионил в пользу России.