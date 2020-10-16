В США вышел фильм о крупнейшей операции по поимке российских шпионов

Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о спецоперации ФБР по поимке российских шпионов в 2000-х годах. Картина продолжительностью более 40 минут опубликована на сайте канала.

На сайте рассказывается, что примерно в 2000 году агенты ФБР узнали о нахождении в США нескольких групп российских шпионов, выдающих себя за американцев. Тогда же стартовала спецоперация «Истории призраков», ставшая крупнейшим расследованием ФБР.

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По словам сотрудников бюро, в России шпионов учили вживаться в повседневную жизнь американцев: они женились, устраивались на работу, а также отправляли зашифрованные сообщения домой. «Они ходили в школу с американцами. Они ходили на вечеринки 4 июля (День независимости США — прим. «Ленты.ру») со своими соседями, — рассказывает помощник начальника отдела контрразведки ФБР Алан Колер. — И никто никогда не подозревал, что они будут российскими шпионами».

Основной целью шпионов было получение конфиденциальной информации, которая в будущем могла быть использована для нанесения ущерба национальной безопасности США, говорится в фильме.

Агенты ФБР зафиксировали также несколько встреч россиян: они передавали друг другу большие суммы наличных, помогая с реализацией своих операций. Однажды, как сообщает CBS, шпион закопал 60 тысяч долларов рядом с зоной отдыха у шоссе, чтобы его «коллега» смог их потом забрать.

В результате десять шпионов были арестованы и высланы из США. При этом восемь из них ФБР называет ценными кадрами для российской разведки.

В октябре 2019 года бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которые в 2010 году были раскрыты в США, рассказали о причинах провалов некоторых шпионских миссий. По мнению Безрукова, это происходит из-за усиления мировой напряженности. Вавилова в свою очередь допустила, что на качестве работы разведки сказывается нехватка патриотического воспитания.

В июне 2010-го власти США арестовали десять российских агентов по подозрению в шпионаже, среди них были Вавилова и Безруков, а также Анна Чапман. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина, а также ряд сотрудников спецслужб, включая Сергея Скрипаля, осужденных в России за шпионаж. Обмен прошел в аэропорту столицы Австрии.