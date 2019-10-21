Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипломатическом представительстве отметили, что информация о том, что посольство якобы финансировало некую сеть шпионов, не имеет ничего общего с реальностью.

До этого руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка рассказал парламенту, что в прошлом году его ведомство вместе с местной полицией раскрыли деятельность российской шпионской сети, передает iDNES. По его словам, она работала через российское посольство в Праге (в частности, речь шла о финансировании) и была связана с российскими спецслужбами, но затем была разгромлена.

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В 2018 году стало известно, что Чехия раскрыла и ликвидировала разведывательную сеть одной из российских спецслужб. Тогда Коуделка рассказал, что у ведомства был невероятно успешный период сотрудничества с местными силовиками и зарубежными структурами. Президент Чехии Милош Земан тогда раскритиковал ежегодный доклад контрразведки. Он заявил, что в открытой части ведомство пишет о множестве российских и китайских шпионов, в то же время в закрытой за шесть лет об этом ни разу не сообщалось. По его словам, в документах не было никаких конкретных сведений об обнаружении «хотя бы одного-единственного российского или китайского шпиона».

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