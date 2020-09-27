Чехия нашла способ разрешить ситуацию в Белоруссии

Президент Чехии Милош Земан предложил способ разрешить ситуацию в Белоруссии. Лидер европейской страны предлагает заново пересчитать бюллетени прошедших 9 августа выборов президента, пишет РИА Новости.

Глава Чехии заявил, что следит за ситуацией в Белоруссии. По его словам, его заинтересовало предложение бывшей соперницы Лукашенко Светланы Тихановской о том, чтобы пересчитать избирательные бюллетени. «Это мне кажется гораздо разумнее, чем говорить о необходимости провести повторные выборы», — сказал он.

Президент Чехии заявил, что если новые выборы будут организовывать те же административные работники, что и предыдущие, то эти выборы завершатся результатом, подобным августовскому. Однако если пересчитать избирательные бюллетени, то, возможно, результаты окажутся иными.

24 сентября стало известно, что Европейский Союз отказывает Лукашенко в легитимности. До этого об отказе признать его законным главой государства заявили США. В то же время официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уведомил о поддержке Лукашенко официальным Пекином.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. Лукашенко назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.