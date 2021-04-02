Премьер-министр Чехии рассказал о вынужденном интересе к «Спутнику V»

Евросоюз не способен обеспечить Чехию вакцинами против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает ТАСС.

По его словам, Брюссель «косвенно вынуждает» страны к переговорам с Москвой о поставках российского препарата «Спутник V», несмотря на отсутствие регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств. «Не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит для своей страны миллион доз "Спутника V" <...>. Чехия, наоборот, хочет получить одобренные вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит», — заявил он.

28 февраля президент Чехии Милош Земан попросил российского президента Владимира Путина направить в Чехию партию «Спутника V». По его словам, Москва уже дала согласие.

26 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса. По его словам, это произошло в том числе из-за действий России и Китая, которые якобы пытаются «оказать влияние через вакцину».

После этого заявления разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили Франции производить препарат у себя. Они подчеркнули, что производство разных видов вакцины — это «путь к вакцинной независимости».

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, продолжаются испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».