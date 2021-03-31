В ЕС открестились от попыток дискредитировать «Спутник V»

Представитель Евросоюза от имени блока стран отреагировал на слова пресс-секретаря Службы внешней разведки (СВР) России о попытках европейских чиновников и политиков дискредитировать вакцину российского производства «Спутник V». Он высказался на эту тему в разговоре с РИА Новости.

Он прокомментировал в том числе конкретно обвинения в адрес главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера: по версии российской стороны, он хотел бы затянуть на долгий срок одобрение вакцины в ЕС.

«Что касается господина Гюльнера, мы полностью опровергаем то, что ему ложно приписывают. Мы также отмечаем, что российское заявление не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения», — сказал собеседник агентства, пытаясь откреститься от выдвинутых обвинений.

Ранее СВР России уличила европейских чиновников в попытках дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Пресс-секретарь СВР заявил, что европейские страны стараются в этом следовать жесткой политике США.