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Мадуро обвинил Запад в «атаке зависти» на российскую вакцину «Спутник V»

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Николас Мадуро
Николас Мадуро
Фото: Miraflores Palace / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Запад в «атаке зависти» на российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Мадуро заявил, что западные страны завидуют России, так как она в рекордные сроки произвела самую сильную и безопасную вакцину в мире. По его словам, вместо того чтобы открыться России, весь Запад начал атаку на Москву.

Венесуэльский лидер также поблагодарил Россию за поставки «Спутник V» в латиноамериканскую страну.

Ранее Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавирусной инфекции поставками нефти. Еще одним способом получения вакцины он назвал международную программу COVAX, которая предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира.

6 марта президент Венесуэлы привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». После вакцинации глава государства рассказал, что у не было серьезных побочных эффектов и он хорошо себя чувствовал.

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