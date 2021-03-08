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Привившийся «Спутником V» президент Венесуэлы рассказал о своем самочувствии

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Николас Мадуро
Николас Мадуро
Фото: Miraflores Palace / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее привившийся от коронавируса российской вакциной «Спутник V», рассказал о своем самочувствии. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, у него не было серьезных побочных эффектов, и он чувствует себя хорошо.

«Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость. Сейчас я чувствую себя на все 100 процентов», — сказал Мадуро.

Он пошутил, что теперь может «отлично говорить по-русски». Вторую дозу вакцины Мадуро получит 26 марта.

Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в субботу, 6 марта. До этого он назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма.

Ранее сообщалось, что 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini), мэр аргентинского города Роке Перес, привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

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