Мир
 
Последние новости
Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса
У Тайгера Вудса обнаружились провалы в памяти после ДТП
Владелец ресторана заглянул под юбки сотен сотрудниц через камеру на ботинках
Jeep задумался о смене названия из-за индейцев
Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира
Сестра Кейт Мосс вновь снялась топлес ради продажи фото в сети
Украинцев призвали готовиться к голоду
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Скопинский маньяк не вернулся домой
Новости партнеров
Прослушать новость

Мэр аргентинского города объяснил вакцинацию с портретом Путина в руках

Перейти в «Мою Ленту»
Хуан Карлос Гаспарини
Хуан Карлос Гаспарини
Фото: Instagram @muniroqueperez

Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini) объяснил вакцинацию от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Он рассказал РИА Новости, зачем держал фото с изображением российского лидера.

Гаспарини хотел выразить признательность за спасение жизней аргентинцев.

«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения на фоне критики оппозиции», — отметил он. По словам мэра, любой образованный человек знает, «на что способны русские», обладающие «большими научными знаниями».

Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Аргентине в конце декабря, препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.

Ранее сообщалось, что 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini) привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках.

4 марта «Спутник V» зарегистрировали в Ираке. Уже 45 стран одобрили российский препарат.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Мэр аргентинского города привился от коронавируса c портретом Путина в руках
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»