Мэр аргентинского города объяснил вакцинацию с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini) объяснил вакцинацию от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Он рассказал РИА Новости, зачем держал фото с изображением российского лидера.

Гаспарини хотел выразить признательность за спасение жизней аргентинцев.

«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения на фоне критики оппозиции», — отметил он. По словам мэра, любой образованный человек знает, «на что способны русские», обладающие «большими научными знаниями».

Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Аргентине в конце декабря, препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.

Ранее сообщалось, что 72-летний Хуан Карлос Гаспарини (Juan Carlos Gasparini) привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках.

4 марта «Спутник V» зарегистрировали в Ираке. Уже 45 стран одобрили российский препарат.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.