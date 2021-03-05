Выявлен побочный эффект вакцины Moderna

Выявлен отложенный побочный эффект в виде кожных воспалений после вакцинации от коронавируса американским препаратом Moderna. Исследование американских медиков опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

На опубликованных кадрах видны красные высыпания у пациентов.

«Мы сообщаем о 12 пациентах с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — говорится в результатах исследования.

Медики уточнили, что в среднем высыпания появляются на восьмой день после введения первой дозы препарата. У некоторых пациентов следы появились на четвертый день. Несмотря на побочные эффекты, специалисты убедили пациентов сделать вторую прививку, после которой только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности. Еще у троих наблюдалась более легкая реакция, оставшиеся перенесли вакцину безболезненно.

В феврале сообщалось, что в Швейцарии 16 человек пожилого возраста умерли после вакцинации от коронавируса.

Ранее власти США начали изучать 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. В январе стало известно, что в Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. В середине февраля 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса в Греции.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.