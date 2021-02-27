В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса

В Швейцарии 16 человек пожилого возраста умерли после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.

Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, из них 199 сообщений относятся к препаратам компаний Pfizer/BioNTech, 154 — к вакцине от Moderna. В двух случаях вакцина не была указана.

«В 16 серьезных случаях люди умерли. Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания», — отмечается в сообщении. Также в тексте утверждается, что нет доказательств того, что вакцинация была причиной смерти.

Большинство (74 процента) случаев проявления побочных реакций были классифицированы как несерьезные. В отчетах о пациентах сообщалось, что наиболее распространенные реакции — покраснения, зуд в месте инъекции, головная боль, лихорадка и озноб. Всего 95 сообщений (26 процентов) были классифицированы как серьезные. В этих случаях люди лечились в больнице, либо у них выявляли опоясывающий лишай, лихорадку, сильную головную боль, заражение COVID-19 и аллергические реакции, включая четыре случая анафилактического шока.

Ранее сообщалось, что власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. В январе стало известно, что в Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. В середине февраля 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса в Греции.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.