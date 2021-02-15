В Греции мужчина сделал прививку от COVID-19 и умер через несколько минут

В Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает портал Neakriti.

Он скончался в университетской больнице Ираклиона на Крите. По данным издания, перед прививкой доктора собрали анамнез пациента: никаких противопоказаний к вакцине у него не было.

После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной: в этот момент и внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание. Через некоторое время врачи констатировали его смерть.

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? «Это как холодная война» Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики

Согласно предварительной оценке, смерть мужчины наступила по причинам, не связанным с вакцинацией, в том числе и не из-за аллергического анафилактического шока. Тем не менее для определения точных причин кончины грека специалисты потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.

Врачи указали, что речь идет о внезапной смерти, которая совпала с вводом препарата. Также отмечается, что мужчина был гипертоником. По их словам, с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось.

В конце января одна из участниц испытаний китайской вакцины от коронавируса скончалась в Перу. Женщина умерла из-за пневмонии, которая вызвана COVID-19. Отмечается, что ее начали лечить и госпитализировали сразу, как только выявили заболевание. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.