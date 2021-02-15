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В Греции мужчина сделал прививку от COVID-19 и умер через несколько минут

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Фото: Costas Baltas / Reuters

В Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает портал Neakriti.

Он скончался в университетской больнице Ираклиона на Крите. По данным издания, перед прививкой доктора собрали анамнез пациента: никаких противопоказаний к вакцине у него не было.

После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной: в этот момент и внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание. Через некоторое время врачи констатировали его смерть.

Согласно предварительной оценке, смерть мужчины наступила по причинам, не связанным с вакцинацией, в том числе и не из-за аллергического анафилактического шока. Тем не менее для определения точных причин кончины грека специалисты потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.

Врачи указали, что речь идет о внезапной смерти, которая совпала с вводом препарата. Также отмечается, что мужчина был гипертоником. По их словам, с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось.

В конце января одна из участниц испытаний китайской вакцины от коронавируса скончалась в Перу. Женщина умерла из-за пневмонии, которая вызвана COVID-19. Отмечается, что ее начали лечить и госпитализировали сразу, как только выявили заболевание. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.

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