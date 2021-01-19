Стало известно о первых погибших среди привитых индийской вакциной от коронавируса: речь идет о двоих добровольцах. Об этом пишет India Today.

Всего побочные эффекты от прививки обнаружили у 580 человек, в основном это жар, тошнота и головная боль. Однако семь человек госпитализированы с тяжелыми осложнениями, двое из них погибли. По словам властей, летальный исход одного из них скорее всего не связан с вакциной. Причина смерти другого устанавливается.

Один из погибших — сотрудник больницы в индийском городе Морадабад, он умер на следующий день после прививки. Родственники умершего подтвердили, что мужчина чувствовал себя плохо еще до вакцинации.

Общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса в Индии началась 16 января. По словам представителей министерства здравоохранения, за два дня прививки сделали более 224 тысяч человек. Всего вакцину должны получить 30 миллионов человек.

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