В ВОЗ заявили об отсутствии зафиксированных смертей после вакцинации от COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила об отсутствии зафиксированных смертей после вакцинации от COVID-19. Ее слова в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы передает РИА Новости.

Симао отметила, что на рынке широко используется вакцина Pfizer. «И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются», — заявила она. При этом эксперт отметила, что в СМИ упоминались побочные эффекты от препаратов. Среди прочего, был замечен анафилактический шок, который Симао объяснила предрасположенностью некоторых людей к серьезным аллергиям.

По словам специалиста, ВОЗ внимательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. На данный момент оценку эффективности и безопасности ожидают 12 вакцин.

Ранее сообщалось о том, что вакцина Pfizer вызвала ряд побочных эффектов у пациентов во Франции и Нидерландах. Кроме того, в Германии после прививки вакциной Pfizer умерли как минимум 10 человек, а в Норвегии — 23 человека.