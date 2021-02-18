В штате Нью-Йорк умерли 23 человека после вакцинации от коронавируса

Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Он пояснил, что на данный момент связь между умершими американцами и принятием препарата пока не установлена. «Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на основании полученных данных побочные побочные эффекты аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. В их числе головная боль, озноб, легкая температура, утомляемость.

При этом представитель центра подчеркнул, что сейчас нет никаких доказательств, которые бы указывали на проблему с безопасностью вакцин. Причины летальных исходов после вакцинации сейчас расследуются.

Ранее в Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Перед прививкой доктора собрали анамнез пациента: никаких противопоказаний к вакцине у него не было. После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной, потом внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание.