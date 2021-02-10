В Германии изобретатель-одиночка создал вакцину от COVID-19 и отправился под суд

Немецкого врача и бизнесмена Винфрида Штоккера (Winfried Stöcker) отправили под суд из-за экспериментов по созданию вакцины от коронавируса. Об этом телеканалу MDR сообщила представитель прокуратуры города Любек.

74-летний владелец универмага Görlitz, владеющий собственной лабораторией, изобрел препарат весной 2020 года и начал ее испытания на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения. По словам Штоккера, в марте и апреле он четыре раза сделал себе прививку в мышцу бедра. После этого он проверил вещество на своей жене, детях и еще 65 добровольцах. Он заверил, что ни у кого из участников нелегальных испытаний не было побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, и в итоге у всех выработались антитела.

В своем блоге предприниматель опубликовал рецепт вакцины, отметив, что она проста в изготовлении и хранении. Он предположил, что с помощью его препарата вся Германия «очистится от коронавируса» за несколько месяцев, уточняет Luzerner Zeitung. Эффективность прививки якобы составила 95 процентов.

В сентябре 2020-го он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий за регистрацию вакцин, и попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата. Однако ученые обратились в прокуратуру. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении закона о лекарственных средствах.

Штоккер обратился за помощью к известному юристу и политику Вольфгангу Кубикки (Wolfgang Kubicki), который с 2018 года занимает должность зампредседателя бундестага. По его словам, врач не проводил клинических испытаний препарата, а использовал его с целью самолечения, поэтому разрешения ему не требовалось.

Штоккер в 1987 основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас эта кампания имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штоккер продал Euroimmun американского концерну за 1,2 миллиарда евро.