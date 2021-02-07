В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом

В Германии 14 постояльцев дома престарых, которые недавно были привиты вакциной от коронавируса компании Pfizer, заразились британским штаммом заболевания. Об этом передает Focus со ссылкой на сообщение местных властей.

Согласно их заявлению, всем заразившимся 25 января была введена вторая доза вакцины. На данный момент постояльцев дома престарелых и его сотрудников поместили на карантин. Отмечается, что у всех заболевших заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме.

Ранее Министерство здравоохранения Японии выявило очаг заражения британским штаммом коронавируса. Вирус обнаружили у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама.