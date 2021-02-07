Британская вакцина оказалась неэффективной против штамма COVID-19 из ЮАР

Эффективность разработанной британской фармакологической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса оказалась низкой от штамма COVID-19, обнаруженного в ЮАР. Об этом пишет Financial Times.

Издание провело исследование на две тысячи человек, в результате оказалось, что инъекция вакцины от AstraZeneca, вероятно, не обеспечивает защиты при легком и умеренном течение болезни, вызванной вирусом из ЮАР.

При этом эффективность препарата против тяжелой формы болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом пока не исследованы.

Однако издание подчеркивает, что исследование может быть неполным, поскольку его масштаб был не слишком большим. По словам главы Системы геномного надзора Южной Африки Тулио де Оливейры, полученные данные стали тревожным сигналом, который требует усиления контроля за COVID-19 во всем мире.

Новый штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.