В Японии выявили очаг заражения британским штаммом коронавируса

Министерство здравоохранения Японии выявило очаг заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщает сообщает газета Nikkei.

Вирус выявили еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама. Заразившиеся находятся под наблюдением медиков.

Трое зараженных из Сайтама являются коллегами и контактировали на работе с мужчиной, ранее заразившимся британским штаммом. Ведомство не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом коронавируса.

В начале января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил опасность новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Японии. По его словам, данный штамм коронавируса не сделал инфекцию более агрессивной.

Ранее в японском Национальном институте инфекционных болезней заявили, что обнаружили новую, отличную от распространяющихся в Великобритании и ЮАР, мутацию коронавируса. По словам специалистов, штамм был выявлен у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии. В Японии вызывала опасения его, вероятно, более высокая контагиозность.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.