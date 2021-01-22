В Японии зафиксирован рекордный за 10 лет рост самоубийств

В Японии зафиксировали рекордный рост самоубийств в 2020 году, несмотря на то, что предыдущие 10 лет их число шло на убыль. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на данные японского минздрава.

Издание связывает такой скачок с пандемией коронавируса. В частности, отмечается, что число самоубийств начало расти после того, как в стране в первый раз ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. В 2020 году самоубийство стало причиной смерти 20 919 человек, что на 3,7 процента больше, чем в предшествующий год. При этом за этот же период от коронавируса скончалось в шесть раз меньше людей, а именно 3 460 человек.

В декабре сообщалось, что число смертей от коронавируса в Японии за все время пандемии не превысило число самоубийств за один осенний месяц. Только в октябре суицид совершили 2 153 человека.

При этом еще в январе 2020-го в Японии было зафиксировано минимально низкое число самоубийств за 40 лет. В 2019 году японские власти зафиксировали 19 959 случаев суицида — на четыре процента меньше, чем в 2018-м. Сообщалось, что показатель впервые составил менее 20 тысяч и побил минимальный рекорд 1981 года — 20 434.

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