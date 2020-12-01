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Число смертей от коронавируса не превысило число самоубийств в Японии

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Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии число смертей от коронавируса за все время пандемии не превысило число самоубийств за один осенний месяц. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что за период распространения COVID-19 в стране погибли 2087 человек. При этом только в октябре суицид совершили 2153 человека.

«Мы даже не вводили режим самоизоляции, и влияние COVID-19 на страну минимально по сравнению с другими... Тем не менее мы наблюдаем очень большой рост числа самоубийств», — рассказал эксперт, доцент университета Васэда Митико Уэда.

Число суицидов в Японии в сентябре достигло 1828. По мнению Уэда, это говорит о том, что в будущем в других странах тоже может фиксироваться рост числа самоубийств.

Япония — одна из немногих стран, раскрывающих данные о числе самоубийств. CNN отмечает, что США в последний раз аналогичную статистику публиковали в 2018 году.

Еще в январе 2020-го Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов. В 2019 году японские власти зафиксировали 19 959 случаев суицида — на четыре процента меньше, чем в 2018-м. Отмечается, что показатель впервые составил менее 20 тысяч и побил минимальный рекорд 1981 года — 20 434. Однако данные могут измениться в худшую сторону при их стандартном пересмотре в марте.

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