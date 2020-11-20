Минздрав ответил на призыв ВОЗ отказаться от популярного препарата от COVID-19

Эффективность популярного препарата ремдесивир была показана в нескольких исследованиях, поэтому его включили в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19. Об этом заявил главный внештатный инфекционист министерства Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

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Чуланов подчеркнул, что результаты исследований публиковались в рецензируемых журналах. Так он ответил на призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказаться от ремдесивира. По информации организации, нет доказательств того, что препарат положительно влияет на выживаемость или снижает необходимость проводить вентиляцию легких. По утверждению экспертов ВОЗ, препарат не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов.

По словам Чуланова, для испытания препарата было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое глобальное исследование III фазы. Пациенты, получившие ремдесивир, выздоравливали быстрее, заявил инфекционист, — в их группе медиана до выздоровления составляла 10 дней, а в группе получателей плацебо – 15.

Кроме того, в группе получателей лекарства наблюдалось достоверное снижение смертности госпитализированных, указал Чуланов. У пациентов на низкопоточной кислородной поддержке без ИВЛ реже отмечалось прогрессирование заболевания до необходимости ИВЛ или летального исхода.

Ремдесивир официально одобрен для использования при лечении пациентов с коронавирусом во многих странах, в том числе в Японии, Индии, Израиле, Великобритании. Его принимал президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом в начале октября. Изначально лекарство разрабатывалось для лечения гепатита С и других заболеваний.