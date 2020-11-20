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ВОЗ порекомендовала отказаться от популярного лекарства для лечения COVID-19

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать популярное лекарство для лечения COVID-19 —противовирусный препарат ремдесивир, ссылаясь на выводы международной группы экспертов. Об этом сообщает ТАСС.

Ремдесивир «не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания», отметили в организации.

По информации ВОЗ, на данный момент нет доказательств, что препарат улучшает выживаемость или снижает необходимость проведения вентиляции легких. В мире ремдесивир используют в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании коронавируса, однако его роль в клинической практике «остается неопределенной».

Эксперты организации при составлении рекомендаций учли результаты четырех международных испытаний с участием более семи тысяч пациентов. Выяснилось, что препарат не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов.

19 ноября производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что у ВОЗ нет вопросов к российским данным по смертности от инфекции и к прозрачности соответствующей статистики.

В мае 2020 года Минздрав одобрил первый препарат от COVID-19 «Фавипиравир». 14 октября ведомство одобрило еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».

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