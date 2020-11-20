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Евросоюз обозначил сроки регистрации вакцин от коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила сроки регистрации вакцин от коронавируса в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции она заявила, что вакцины от коронавируса нового типа, созданные компаниями BioNTech и Moderna могут быть зарегистрированы в Европе во второй половине декабря.

Ранее производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Пока организация не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне.

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