В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса. Ее слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

В частности, стороны обсуждают процедуру оценки вакцины, сообщила Вуйнович. «Российские разработчики передали файлы ВОЗ как и другие разработчики», — отметила она. По ее словам, после завершения процедуры разработки препарата организация сделает заявление.

Специалист также добавила, что при достаточном количестве вакцин до конца следующего года от коронавируса будут привиты около двух миллиардов людей.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Это аденовирусный препарат на основе другого аденовируса. При этом в аденовирус встроен ген коронавируса — при попадании в клетки он начинает образовывать белок, вырабатывающий иммунитет.