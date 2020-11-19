Мир
 
Последние новости
В Китае приготовились объединиться с Россией против гегемонии отдельных стран
На Красной площади в Москве задержали Деда Мороза 
Губерниев испытал стыд от игры сборной России
Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа
Раскрыта смертельная опасность солнечного света
Члены команды Трампа решили помочь Байдену с передачей власти
Женщина назвала способ вычислить изменников через Tinder
Стали известны детали дела против замглавы правительства Московской области
Спрогнозировано начало спада заболеваемости коронавирусом в России
Новости партнеров
Прослушать новость

В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса. Ее слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

В частности, стороны обсуждают процедуру оценки вакцины, сообщила Вуйнович. «Российские разработчики передали файлы ВОЗ как и другие разработчики», — отметила она. По ее словам, после завершения процедуры разработки препарата организация сделает заявление.

Специалист также добавила, что при достаточном количестве вакцин до конца следующего года от коронавируса будут привиты около двух миллиардов людей.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Это аденовирусный препарат на основе другого аденовируса. При этом в аденовирус встроен ген коронавируса — при попадании в клетки он начинает образовывать белок, вырабатывающий иммунитет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вторую российскую вакцину от COVID-19 сделают бесплатной
В Белоруссии назвали дату начала вакцинации российским средством от коронавируса
ВОЗ допустила внесение российской вакцины от коронавируса в список рекомендуемых