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ВОЗ допустила внесение российской вакцины от коронавируса в список рекомендуемых

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет внесена в список рекомендуемых. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает РИА Новости.

В организации рассказали, что находятся на связи с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшим вакцину. «Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — заявили в ВОЗ, добавив, что с нетерпением ждут результатов по российской вакцине.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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