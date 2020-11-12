В ВОЗ порассуждали о переубеждении противников вакцинации от коронавируса

Противники вакцинации от коронавируса могут поменять свое мнение, если испытания препарата докажут безопасность. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

«Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия», — рассудили представители международной организации. Там добавили, что важными факторами для переубеждения антипрививочников могут стать безопасность и эффективность будущей вакцины.

При этом в ВОЗ отметили уже распространяющиеся недостоверные данные о проходящих испытаниях препаратах. Там также понадеялись, что фейки не повлияют на позитивное отношение населения к вакцине, так как она поможет вернуться к привычным условиям жизни.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург озвучил план по вакцинации от коронавируса жителей России. По его словам, не менее 1,5 миллиона граждан сделают прививку от COVID-19 уже в этом году. Сейчас в стране получили вакцину около 40-45 тысяч человек, заявил специалист.

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