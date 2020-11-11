Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Названы сроки начала исследований «Спутник V» на детях и беременных
Студентов Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение
В России объявили о полном отказе Украины от Минских соглашений
Девушка случайно напоила парикмахершу и осталась с «худшей прической 2020 года»
В России нашли 15 потенциальных лекарств против коронавируса
Собянин назвал число переболевших COVID-19 москвичей 
Бойня на аэродроме в Воронеже была спланированной акцией солдата
Хью Джекман и Райан Рейнольдс повздорили во имя благотворительности
Вице-губернатор в США выделил миллион за рассказы о фальсификациях на выборах
Новости партнеров

ВОЗ обозначила масштаб вакцинации от COVID-19 для завершения пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала в ходе онлайн-сессии долю населения, которую необходимо привить для завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, необходимо, чтобы порядка 70 процентов населения мира получили вакцину от коронавируса. При этом сама вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности, обозначила она.

Ранее заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Станислав Маркушин спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом. По его словам, заболеваемость будет значительной до начала массовой вакцинации населения.

По последним данным, в мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли почти 1,3 миллиона человек, выявлено почти 52 миллиона случаев заражения, из них 33,7 миллиона закончились выздоровлением пациента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом
Обозначен срок появления иммунитета к COVID-19 после прививки
У переболевших коронавирусом подтвердили долгий иммунитет