ВОЗ обозначила масштаб вакцинации от COVID-19 для завершения пандемии

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала в ходе онлайн-сессии долю населения, которую необходимо привить для завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, необходимо, чтобы порядка 70 процентов населения мира получили вакцину от коронавируса. При этом сама вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности, обозначила она.

Ранее заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Станислав Маркушин спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом. По его словам, заболеваемость будет значительной до начала массовой вакцинации населения.

По последним данным, в мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли почти 1,3 миллиона человек, выявлено почти 52 миллиона случаев заражения, из них 33,7 миллиона закончились выздоровлением пациента.