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Попова заявила о невосприимчивости коронавируса к холоду

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невосприимчивости коронавируса к холоду в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, низкие температуры не влияют на инфекцию, поэтому не стоит надеяться на улучшение эпидемической ситуации в России с приходом зимы. «Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», — добавила глава ведомства.

Ранее руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев предупредил россиян о повышенном риске заразиться COVID-19 зимой. По его словам, вероятность заразиться коронавирусом при сильных морозах повышается по сравнению с плюсовой температурой, так как частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.

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