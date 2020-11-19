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В Европе зафиксировали смерти пациентов с коронавирусом каждые 17 секунд

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Фото: Reuters

Представители Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность из-за высокой смертности среди пациентов с коронавирусом в Европе, пишет газета The Telegraph.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе брифинга 19 ноября отметил, что на прошлой неделе упомянутый показатель в странах Европы подскочил на 18 процентов. По его словам, на регион приходится 28 процентов зарегистрированных в мире случаев коронавирусной инфекции. «На прошлой неделе в Европе было зафиксировано более 29 тысяч жертв COVID-19. Это значит, что один человек умирает каждые 17 секунд», — заключил он.

При этом Клюге признал, что последние показатели заболеваемости оказались более оптимистичными — впервые за три месяца было выявлено снижение количества новых инфицированных. Это, по мнению ВОЗ, указывает на эффективность принимаемых мер. Клюге призвал не отказываться от ограничений слишком быстро и напомнил, что в целом картина по региону наблюдается довольно мрачная.

«Мы замечаем все больше сигналов, указывающих на перегруженность систем здравоохранения. В частности, во Франции палаты интенсивной терапии заполнились более чем на 95 процентов всего за 10 дней», — добавил глава Европейского бюро организации. Он также призвал придерживаться озвученных ранее рекомендаций.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Из них вылечились более 35,9 миллиона человек, умерли — более 1,3 миллиона.

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