За границами Китая впервые обнаружили «родственников» COVID-19

В организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах Японии и Камбоджи, ученые впервые обнаружили коронавирус, родственный ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2. Об этом сообщает журнал Nature.

Так, вирус обнаружили в телах двух животных в Камбодже, хранившихся с 2010 года. Если выяснится, что найденная в их организме инфекция хотя бы на 97 процентов совпадает с COVID-19, это даст существенную информацию о способах передачи вируса от мышей к людям, а также его происхождении.

«Независимо от того, что именно обнаружила камбоджийская команда, оба открытия являются впечатляющими, потому что они подтверждают, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно часто встречаются у подковоносых летучих мышей и даже у летучих мышей, обнаруженных за пределами Китая», — приводит журнал слова биолога из Вьетнама Элис Латинн.

Инфекция, найденная у пойманных в 2013 году в Японии животных, совпала с нынешней на 81,5 процента. Эта доля слишком мала, чтобы вирус стал источником данных о происхождении COVID-19 — только о разнообразии коронавирусов. Кроме того, он не способен передаться человеку.