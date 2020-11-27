Названа истинная причина пандемии коронавируса

Немецкий вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé) назвал в эфире телеканала ZDF истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По словам ученого, в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез.

В настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с COVID-19 по всему миру.

По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса. В результате SARS-CoV-2 удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

Ранее сообщалось, что в организмах летучих мышей, которые несколько лет пролежали в морозильных камерах Японии и Камбоджи, ученые впервые обнаружили коронавирусы, родственные ставшему причиной мировой пандемии SARS-CoV-2. Однако они не способны передаваться человеку.