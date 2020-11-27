Появились детали разработки российской вакцины от кори и коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», раскрыл подробности создания бивалентного препарата против коронавируса и кори. Об этом сообщают «Известия».

Препарат относится к векторным, живым (репликационно-компетентным) вакцинам. Он базируется на безопасном высокоаттенуированном штамме «Ленинград-16» вируса кори, который разрешен для применения среди детей.

По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, такая вакцина получается путем добавления в геномную РНК вируса кори гена белка S коронавируса, после чего она превращается в рекомбинантный вирус кори. Такую процедуру называют «обратной генетикой».

В настоящее время проводятся исследования на лабораторных животных с целью выбора конкретного штамма для компоновки профилактического препарата, пояснили в «Векторе». Текущие исследования идут на сирийских хомяках, которые чувствительны к коронавирусу. Последующие исследования кандидатной вакцины будут проведены на нескольких видах животных, включая низших приматов.

«Корь — очень заразное заболевание. Достаточно, чтобы в комнату средних размеров вошел один больной человек и подышал там несколько минут, чтобы заразить абсолютно всех. Поэтому вирус кори — это крайне эффективный "носитель"», —рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

18 ноября сообщалось, что центр «Вектор» создаст еще три вакцины от коронавируса. Препараты выбрали как перспективные для профилактики COVID-19, они находятся на разных этапах исследования. Среди них есть пептидная, рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.