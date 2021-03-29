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Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

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Фото: Miraflores Palace / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавирусной инфекции поставками нефти. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, у Венесуэлы есть несколько способов получить вакцину — с помощью денежных, «похищенных» у страны или с помощью обмена нефти на препараты.

Еще одним способом получения вакцины Мадуро назвал международную программу COVAX, которая предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира.

Ранее Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в субботу, 6 марта. До этого он назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было разрешено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca. 18 февраля началась вакцинация российской вакциной в Венесуэле.

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