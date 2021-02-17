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Мадуро пообещал привиться российской вакциной от коронавируса

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Фото: MANAURE QUINTERO / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», как только появится такая возможность. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

«Я привьюсь вакциной "Спутник V". Мы с [супругой] Сесилией сделаем это, как только сможем», — сказал он.

Ранее Мадуро сообщил, что российская вакцина показала на клинических испытаниях в Венесуэле 100 процентов эффективности. Он также добавил, что от этого препарата у пациентов не зафиксировано никаких осложнений.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация «Спутником V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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