СВР обвинила Европу в попытках дискредитировать российскую вакцину

Служба внешней разведки (СВР) России обвинила европейских чиновников в попытках дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины», — сказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

По словам представителя СВР, в последнее время стремление ряда представителей евробюрократии безоговорочно следовать в фарватере жестких установок США в отношении России и всего, что связано со страной, приобретает гротескные формы. В качестве примера он привел недавнее заявление еврокомиссара (ЕК) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о неприятии российской вакцины от коронавируса.

22 марта Бретон заявил, что Европе не понадобится «Спутник V», так как в ЕС уже были одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. «Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"», — сказал еврокомиссар.