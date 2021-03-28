В Европе назвали возможные сроки производства российской вакцины

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, назвал возможные сроки производства российской вакцины «Спутник V» в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Бретон сказал, что уважает российских ученых и не имеет оснований сомневаться в их вакцине. Однако если препарат пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ производить его в Европе, то потребуется 10-14 месяцев для выпуска первой партии доз.

«Почему бы и нет? Но это не станет ответом на наши сегодняшние проблемы», — пояснил он.

Ранее глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о начале предварительных переговоров о закупке «Спутник V».