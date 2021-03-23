«Спутник V» испытают совместно с итальянской вакциной

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» испытают совместно с итальянским препаратом ReiThera. Об этом РИА Новости рассказал директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani профессор Франческо Вайя.

Вайя рассказал, что в ходе предстоящих исследований около 90 добровольцев получат препарат ReiThera в сочетании с еще одной вакциной — либо на основе информационной РНК от Pfizer или Moderna, либо на основе аденовируса от центра имени Гамалеи или шведско-британской компании AstraZeneca. «Если мы сможем добиться успеха, то нам удастся создать вакцину "смешанного воздействия", которая может оказаться очень мощной в борьбе с коронавирусом», — рассказал ученый.

Вайя также рассказал о предстоящих исследованиях российской вакцины в римском институте. По его словам, группа российских ученых приедет в Италию вскоре после подписания соответствующего соглашения, а первые результаты их совместной работы могут быть опубликованы уже в апреле. Директор «Спалланцани» рассказал, что ученые изучат насколько эффективен «Спутник V» против британского, бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Ранее глава здравоохранения центрального региона Италии, административной области Лацио Алессио Д'Амато опроверг утверждение еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о ненужности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза. По его словам, Европе нужно много эффективных вакцин, так как вакцинация не ограничится несколькими месяцами.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.